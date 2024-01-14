مران الأهلي| خالد بيبو يدعم الدوليين قبل مباراة المنتخب وموزمبيق

حرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إجراء اتصالات هاتفية مع لاعبي الفريق الدوليين، قبل مباراة المنتخب الوطني وموزمبيق التي تقام ‏مساء اليوم في الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.‏

واطمأن بيبو على اللاعبين، وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والمنافسة على لقب البطولة.‏

وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏