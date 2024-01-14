مران الأهلي| خالد عبد الفتاح يكتفي بجلسة علاج في «الجيم»

اكتفى خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن خالد عبد الفتاح خضع لأشعة «سونار»، تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.
وكان الفريق قد واصل تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.
وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة.