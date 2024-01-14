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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الشئون العربية بالبرلمان تناقش مستجدات العلاقات مع العراق

لجنة الشئون العربية
لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر مستجدات الأوضاع في العراق، بحضور السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

من جانبه أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، أن الاجتماع تناول التأكيد على العلاقات القوية بين مصر والعراق، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على كافة المستويات.

وأشار أباظة، إلى أن اللقاء تطرق للجهود المصرية من أجل توطيد العلاقات مع دولة العراق، وخصوصا فيما يتعلق بتوطيد العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة، أن مساعد وزير الخارجية، كشف كافة المساعي والجهود من أجل وصول العلاقات مع العراق إلى أفضل مستوياتها في كافة المجالات، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: هناك العديد من القواسم المشتركة بين مصر والعراق، الأمر الذي يحتم ضرورة استمرار التنسيق في كافة المجالات لتوطيد هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أفضل.

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