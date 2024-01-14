نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

جامعة الأزهر تحذر من استغلال اسمها في الترويج لدورات تدريبيَّة باللغات والحاسب

هل سمى النبي شهر رجب الأصب.. هذا فضله أكثر من العبادات فيه

دعاء اليوم الثاني من شهر رجب.. 20 كلمة للرزق وقضاء الحاجة

وزير الأوقاف يعتمد 85 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام.. الإفتاء توضح

لماذا رجب من الأشهر الحرم.. وما الحكمة من إفراده عن الثلاثة الأخرى؟