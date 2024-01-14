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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ بكلية الحرب البحرية الأمريكية: غموض حول موقف واشنطن بشأن أزمة الصين وتايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

قال جهارا ماتيسيك، أستاذ بكلية الحرب في البحرية الأمريكية، أن الغموض يسيطرعلى الصراع بين الصين وتايوان، وهذا الأمر يساهم في تفاقم الأمور بينهم.

وأشار "ماتيسيك"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إنتخاب رئيس جديد لتايوان يساهم في إزعاج الصين، التي تري أن تايوان جزء من أرضها ولا يمكن التنازل عنها.

ونوه “ ماتسيك”، أن القادة في الصين، أعلنت من قبل إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد تايوان، من أجل إعادة تايوان للأراضي الصينية.

أكد "ماتيسيك"، أن وجود تايوان بوضعها الحالي، سيكون هناك الكثير من الدعم لها، مشيرًا أن الإدارة الأمريكية يسيطر عليها الغموض أيضًا فيما يخص الصراع بين الصين وتايوان.

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