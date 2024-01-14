محافظ بني سويف يتابع مع مسئولي التأمين الصحي امتحانات دبلوم معهد التمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، لطلبة الصف الثالث دبلوم المعهد الفنى للتمريض، والتي بدأت " اليوم 14 يناير وتختتم 25 من نفس الشهر ،موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة ، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى مدير فرع للتأمين الصحي ببنى سويف،و فى إطار توجيهات د.محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة وإشراف د.فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وتضمن الإشارة إلى تفقد سير أعمال الامتحانات ، حيث أدت طالبات الصف الثالث دبلوم المعهد الفنى للتمريض الامتحان في مادة " تمريض نساء وتوليد " من إجمالي 6 مواد مقررة على الصف الثالث .

وخلال تفقده ، اليوم، لسير الامتحانات، تجول مدير التأمين داخل اللجان الامتحانية وعددها 2 لجنة بإجمالي 29 طالبة ،حيث اطمأن على توافر كافة المتطلبات اللازمة لأداء الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز ،مستفسراً من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات ، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،وذلك في حضور الأستاذة فاطمة محمود مدير المعهد

كما أكد "يحيى" على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، و توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أية مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم تزويدها وتجهيزها بكافة احتياجاتها.