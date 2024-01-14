أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي حذرنا من أمرين لننعم بحياتنا

قال الدكتور أحمد نبوى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبى صلي الله عليه وسلم، وضح لنا كيف نتعامل مع الاكل والشرب واللبس، ويكون مستمتعا، وفق وما وضعه الإسلام، وهو ما جاء في الحديث النبوي الشريف: "كلُوا، و اشربُوا، و تصدقُوا، والْبَسُوا في غيرِ إسرافٍ ولا مَخيلةٍ".

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأحد: "سيدنا النبى علمنا تجنب الاسراف وهو أمر نسبي، ممكن يكون الإسراف فى بيت لا يعتبر اسراف فى بيت اخر، وفق الحالة الاقتصادية".

وأوضح: "كمان سيدنا النبي حذرنا من المخيلة، وهو التكبر، يعنى بلاش التكبر فى اللبس، وكمان لازم نتحرى الحلال فى كل ما يدخل لنا".

الاكلات النبوية

وَرَدَ في سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم الحضُّ على أكل بعض أنواع الأطعمة؛ كالعسل، والتلبينة، والعجوة، ووَرَدَ كذلك أنه كان يحبُّ بعض الأطعمة؛ لكنه لم يأمر بأكلها، وكان مِنْ حِرْص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع طريقته أنهم كانوا يتابعونه في النوعين؛ الذي حضَّ عليه، الذي أحبَّه دون أن يأمر به، وكان من هذا النوع الثاني أكلُه صلى الله عليه وسلم للدبَّاء؛ وهي القرع أو الكوسة؛ فقد روى البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قال: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ القَصْعَةِ"، قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: "فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ".

والمرق هو الحساء، والقديد هو اللحم المجفَّف، وحوالي القصعة أي جنباتها؛ فهذا يُشْبه في زماننا حساء الخضار به قطع اللحم مع الكوسة.

