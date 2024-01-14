ضبط حداد بالجيزة لإدارة مسكنه ورشةً لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط حداد بالجيزة قام بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزله.. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الورشة وأمكن ضبطه، وعُثر بداخلها على بندقية خرطوش، و5 فرد محلية، وطبنجتين، وكمية من الطلقات النارية ومجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.