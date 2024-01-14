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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كابوس|أهل غزة بعد 100 يوم من الحرب يصفون معاناتهم مع العدوان الإسرائيلي

اھالى غزة
اھالى غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة أهل غزة، في اليوم الـ 100 من الحرب، والذين أكدوا معاناتهم وشعورهم بالضياع لكنهم مستعينين بالله على حالهم.


وقالت إحدى سيدات "غزة"، خلال التقرير: "100 يوم من الحرب ونحن مشردين، من مكان إلى آخر، لا أعرف فين ولادي أو أخواتي أو عائلتي، ولا أتواصل مع أحد، ولا اعرف شئ عن أحد، ولكننا هنا منشغلين في البحث  عن لقمة ناكلها أو شربة مياه".

قاعدين على الرمل


فيما أعربت سيدة أخرى من سيدات غزة، عن استيائها مما وصل إليه حالها مرددة: "كان عندي مطبخ سيراميك وحياه حلوة وكل شئ منظم، والآن هذا مطبخنا قاعدين على الرمل، مش عارفين نعمل أي حاجة والله المستعان على حالنا".


وتابعت سيدة أخرى: "مر علينا 100 يوم وكأنها بالعمر كله، كانت أسوأ أيام حياتنا، ومش عارفين تطلع منه، ولاعارفين ايه هيحصل، وهل في أسوأ من اللي احنا فيه نشوفه، والله العظيم تعبنا".

العدوان الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية إسرائيل أهل غزة

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