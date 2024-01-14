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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبا التموين بالتدخل.. برلماني: الأسعار أصبحت "سداح مداح"

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب إن الأسعار في مصر أصبحت سداح مداح، موضحا أن هناك عدم ضبط وانضباط للأسعار بالسوق المصري ، مشيرا إلى ضرورة ضبط الاسعار ، فالمواطن المصري يعاني من الغلاء، متسائلا عن دور المنافذ والمجمعات الاستهلاكية  لحل هذه الأزمة.

وأضاف الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد السلاب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن التزام المصانع بطباعة الاسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير ، أن وزارة التموين هي المسؤولة عن ضبط أسعار السوق من خلال الرقابة وضبط السوق المصري ، مشيرا إلى أن وزارة التموين هي الوزارة الوحيدة التي تستطيع ضبط الأسعار من خلال المجمعات الخاصة بها.

وأكد الجبلاوي أن  الأسعار مبالغ فيها والتجار يبالغون في أسعار السلع ، موضحا أن التجار يحققون مكاسب أضعاف أضعاف المصانع المنتجة بسبب هذا الارتفاع الفج.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.

كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.

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