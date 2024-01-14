الصحفيين: فتح باب التقديم لمسابقة جوائز الصحافة عن 2022 و2023 الثلاثاء

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن عامي 2022 و2023، على أن يُكرم الفائزون في حفل بمقر النقابة خلال الفترة من 16 وحتى 31 يناير الجاري، وتنشر أسماؤهم على موقعها الإلكتروني.

وأشارت النقابة - في بيان - أن الأعمال ستسلم هذا العام في مقر النقابة، استثنائيًا تسهيلًا على الزملاء، واستجابة لطلبات عدد من الزملاء بتأجيل آلية التقدم الإلكتروني لمدة عام، على أن تطبق آلية التقدم الإلكتروني بدءًا من العام المقبل بعد اكتمال تأسيس المنظومة الإلكترونية للنقابة.

وأوضحت أن المسابقة تشمل 10 فروع في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و9 جوائز خاصة، مبينة أن مسابقة جوائز الصحافة تشمل: التحقيق الصحفي والاستقصائي والحملات الصحفية، والحوار الصحفي، والإخراج الصحفي وتصميم المواقع الإلكترونية، والتصوير الصحفي، والكاريكاتير، والصحافة الثقافية، والصحافة الفنية، والصحافة الرياضية، وصحافة الوسائط المتعددة "مالتي ميديا"، والمقال الصحفي.

وعن قيمة الجوائز، فذكرت أنها تبلغ 30 ألف جنيه لكل فائز عن كل فرع، باستثناء فرعي التحقيقات والحوارات، حيث تُخصص لكل منهما جائزتان؛ قيمة الجائزة الأولى 30 ألف جنيه، والثانية 15 ألف جنيه.

الجوائز الخاصة

وبالنسبة إلى الجوائز الخاصة، فتبلغ قيمتها 20 ألف جنيه لكل فرع، وتشمل المسابقة جائزة محمد عيسى الشرقاوي "للتغطية الخارجية"، وجائزة سمير عبد القادر في "الصحافة الاقتصادية"، وجائزة إحسان عبد القدوس في "السبق الصحفي"، وجائزة أحمد رجب في "الكتابة الساخرة"، وجائزة منير كنعان للإبداع الفني "الرسم"، وجائزة مجدي مهنا في "العمود الصحفي"، وجائزة سعيد سنبل في "المقال الاقتصادي"، وجائزة صبري غنيم في "القصة الصحفية الإنسانية"، وجائزة محمد سلماوي للصحافة باللغات الأجنبية "جائزة واحدة عن عامي 2022 و2023".

أما بالنسبة للشروط العامة؛ فيشترط أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة في جدولي تحت التمرين أو المشتغلين، وأن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي للنقابة، وألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها في قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة، وألا يكون عضوًا بمجلس النقابة في توقيت الترشح أو التقدم لنيل جوائز الصحافة.

وتُمنح جوائز الصحافة المصرية لأعضاء النقابة الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة نشرت خلال الفترة المحددة للتقدم للترشح، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

ويلتزم المتقدم لهذه المسابقة بشروط هي: لا يجوز للمتسابق أن يتقدم إلا لفرع واحد وبعمل واحد في مسابقة 2022، وفرع واحد وبعمل واحد في مسابقة 2023، وأن تكون المادة الصحفية المقدمة ملتزمة بالأصول المهنية، وبمبادئ ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، ولا تتعارض مع قرارات الجمعية العمومية، وأن تكون قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين، أو في إحدى نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من الصحف، والمواقع الإلكترونية الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.

ويسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول، ويسدد كل متقدم مبلغ 100 جنيه للاشتراك في المسابقة، ويرفق المتقدمون بأعمال بالصحف المطبوعة نسخة من أصل العمل فى الصحيفة، بالإضافة لنص الموضوع، ويرفق المتقدمون بأعمال من مواقع إلكترونية شهادة معتمدة من رئيس التحرير أو مَن ينوب عنه تفيد بنسبة الأعمال المقدمة لأشخاصهم.

وتُقدَم الأعمال في ملف به أصل وأربع نسخ، على أن يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (نسختين) من أعداد الصحف، ويقدمون، ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شهادة من رئيس التحرير أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

ويرفق المتقدم لفرعي التصوير وصحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا" نسخة من أعمالهم بمحتوى الصور أو الفيديو، وشهادة من رئيس التحرير أو مَن ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.. كما تقدم صورة من بطاقة الرقم القومى، وكارنيه النقابة.