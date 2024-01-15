364 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يبلغ إجمالى حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة نحو 364 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء أربعة مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة بمدن (القصير، حلايب، شلاتين، رأس غارب) بتكلفة 250 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال إعلان الوزير، اليوم الأحد، إتمام تسليم محافظة البحر الأحمر مدفنين صحيين آمنين بمدينتي مرسي علم والغردقة، بجانب التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا غدا، وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات بحوالي 114 مليون جنيه في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال آمنة، بحسب بيان للوزارة، "إن اللجنة، المشكلة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهم الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، ونور الهدى نائب رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، وأحمد عاطف مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة، ومني شهاب منسق مشروع مكافحة التلوث الهواء".

وأوضح أن المدافن الصحية التي سيتم تسليمها تتكون كل منها من: خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح، مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات

ونوه بأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشددا على أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة، خاصة مشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية التاريخية، بما يساهم في ضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تمضي قدما بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات، وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة، مبينا أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات.

كما أكد أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا الي أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً بما يتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.