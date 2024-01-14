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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثـ.ة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بأسيوط

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، من انتشال   جثمان سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بجزيرة العقب بمركز أبنوب في أسيوط.


كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الطوارئ وغرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بجزيرة العقب بمركز أبنوب ووجود سيدة  تدعى " نصره.ا.ي" 50 عامًا تحت الانقاض وجارى انقاذها.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه يتابع حادث انهيار منزل  مكون طابقين بجزيرة العقب التابعة لمركز ابنوب باسيوط موجها قوات الحماية المدنية والانقاذ والاسعاف بسرعة  انقاذ سيدة مفقودة من تحت الانقاض .


وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السيدة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.


حيث انتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية  و2 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض والبحث عن سيدة مسنة وفريق الاغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور  خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانقاذ سيدة مسنة من تحت الانقاض. 

سكرتير عام أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل بأبنوب

انهيار منزل مكون من طابقين بأسيوط والإنقاذ يبحث عن سيدة تحت الأنقاض


وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز ابنوب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات ومتابعة انقاذ السيدة من اسفل الانقاض.

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