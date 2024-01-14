رئيس إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يشارك بالاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي في الإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية المقام في العاصمة التونسية، بعد غد ، ممثلا للاتحاد ويضم الإجتماع رؤوساء ثمان اتحادات بث دولية وذلك في مقر اتحاد الاذاعات العربية بدولة تونس وبدعوة من مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية، المهندس عبد الرحيم سليمان.

ويجري الدكتور عمرو الليثي مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والإخباري، إضافة إلى توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والأسيوي.

كما يشارك رئيس الاتحاد في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" والمنعقد يومي ١٧ و ١٨ يناير الجاري بتونس.

