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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مركز الأرض للدراسات: الإعلام الرسمي الدولي يغطي على الجرائم الإسرائيلية بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن إسرائيل في هذه المرة وقعت في فخ شر أفعالها وأن الحقيقة الدامغة التي تجري على الأرض من جرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، باتت ملك كل شعوب العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "زقوت"، خلال مداخلة عبر ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه يتوجه بكل الشكر والتقدير لأبطال السوشيال ميديا في قطاع غزة، والذين نجحوا في أن ينقلوا وقائع ما يجري على الأرض إلى كل أرجاء المعمورة بكل مكوناتها.

احتكار الاعلام

ولفت أن إسرائيل دأبت على احتكار الإعلام الدولي، وما زال الإعلام الرسمي الدولي يغطي على الجرائم الإسرائيلية، والذي ليس آخرها التعتيم الذي حصل على مداخلات ومرافعات وفد الجنوب أفريقي في لاهاي قبل أيام، حيث أي من الوسائل الرسمية لم ينقل تلك المرافعات التي كشفت هذه الجرائم وإدانة إسرائيل بها.

وأوضح أن إسرائيل حاولت بكل السبل أن تسيطر على كل وسائل الإعلام الاجتماعي من خلال التأثير على صناع القرار في داخلها أو التأثير على المحتوى الفلسطيني أو تجنيد عناصر من المؤثرين على مستوى العالم.

الجرائم الإسرائيلية السوشيال ميديا الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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