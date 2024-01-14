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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب بريد معاشات بالمحطة بعد تطويره

وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب بريد المعاشات

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مكتب بريد أسيوط معاشات التاريخي بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط بعد ترميمه وتطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة في إطار تنفيذ خطة البريد المصري الإستراتيجية والتي تشمل إنشاء مكاتب بريد مطورة ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية وتوفر خدمة جيدة للعملاء .

 جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


حيث افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسيوط ورئيس مجلس إدارة البريد المصري مكتب بريد أسيوط معاشات بعد تطويره والذي تبلغ مساحته 300 متر مربع وبه 17 شباك لتقديم الخدمات الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين.


وأوضح وزير الاتصالات إلى إنه جاري التوسع في مكاتب البريد حيث بدأنا 3200 مكتب بريد وتم تزويدهم إلى 4500 مكتب بريد في عام 2023 منوها إلى أن أسيوط بها 212 مكتب بريد و30 مكتب متحرك يخدم أهالي المحافظة في مختلف المواقع منوها عن تزويد محطات المحمول إلى ١١٠ محطة لتحسين مستوى خدمات المحمول. 


وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الهيئة القومية للبريد تعد واحدة من أقدم وأعرق المؤسسات في مصر بما يجعلها تمتلك العديد من المكاتب المنشأة ذات التراث التاريخي في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تتميز بطرز معمارية فريدة، ومن بينها مكتب بريد "أسيوط بالمحطة" مشيرًا إلى أن تطوير مكتب البريد يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدمج بين الأصالة والحداثة، وتماشيًا مع الخطة التي يتم تنفيذها لتطوير الهيئة القومية للبريد والتي تشمل في أحد محاورها ترميم وتطوير المباني الأثرية للحفاظ على طرازها المعماري وقيمتها التاريخية وتجهيزها بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية ليتم من خلالها تقديم خدمات عصرية متميزة للمواطنين، مضيفًا أن خطة تطوير الهيئة القومية للبريد تشمل تطوير مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتوسع في منافذ البريد، بالإضافة إلى توسيع محفظة الخدمات التي يقدّمها البريد مؤكدًا أن البريد المصري يحظى بسمعة وثقة طيبة وسيظل في الصدارة.


من جانبه أشار محافظ أسيوط إلى خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات لافتا إلى إنه جارى العمل على إنشاء 94 مركز بريد و146 برج محمول بالقرى الأكثر احتياجًا المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصري بالتنسيق مع كافة الجهات منوهًا الى أن جاري استكمال أعمال التطوير بها لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة معلنًا دعمه لكافة جهود الهيئة القومية للبريد في تطوير مكاتبها والتوسع في إنشاء مكاتب بريدية جديدة للتيسير على المواطنين ومنع الزحام والحصول على كافة الخدمات بكل سهولة ويسر تماشيًا مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

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وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يزوران المنطقة التكنولوجية


وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن افتتاح مكتب بريد "أسيوط للمعاشات" بعد تطويره وإعادة ترميمه يأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتحديث وتطوير مكاتب البريد التاريخية، حيث تم حصر المكاتب والمباني التاريخية وإعداد خطة متكاملة لتطويرها للحفاظ على هويتها باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مشيرًا إلى أن معدلات الإنجاز في خطة تطوير مكاتب البريد تفوق المعدلات الزمنية المقررة، حيث تم الانتهاء من تطوير ٣٥٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنهاية العام الماضي.

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