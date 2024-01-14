السوبر الإسباني.. ريال مدريد يتسلح بالقوة الضاربة أمام برشلونة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل ريال مدريد المقرر أن يواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك".

ويواجه نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو جديد على بطولة كأس السوبر الإسباني في تمام التاسعة مساء اليوم.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني

ويدخل ريال مدريد ضد برشلونة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - رودريجو - كارفخال.

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو.