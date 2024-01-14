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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشعل المسرح.. حسين الجسمي يختتم مهرجان دبي للتسوق بحفل جماهيري حاشد| صور

حسين الجسمي
حسين الجسمي

بأجواء مفعمة ومبهرة، وجمهور مهيب تخطى العشرة آلاف شخص من مختلف الأعمار، ختم الفنان الإماراتي حسين الجسمي مهرجان دبي للتسوق في سكاي دايف دبي، متنقلاً بين أشهر أغنياته على أنغام موسيقاه برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د.سعيد كمال، مشعلاً جوانب المسرح هتافاً وغناء وتفاعلاً دون توقف على مدار أكثر من ساعة ونصف من الوقت.


وأعرب الجسمي خلال تصريحاته للصحافة في كواليس الحفل قبل صعوده على المسرح، عن سعادته وفخره بإحياء حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321، مثنياً على أجواء الحفل المبهرة وتفاعل الجمهور مع جميع الأغنيات.

وقال مخاطباً الجمهور: "تتزين دبي ويزيد حلاها بحضوركم، أشعلتم أجواء مهرجان 321 فرحاً في ختام مهرجان دبي للتسوق".

وأضاف: "حضوركم ما شاء الله يثلج القلوب وكلنا شوق دائما لـ لقياكم ولمشاركتكم الفرحة في حفل ختام مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321 .. زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

وبذلك سجل حسين الجسمي ليلة حالمة تضمنت الكثير من المفاجآت التي زادت من تفاعل الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح، وقدم على آلة البيانو مجموعة أغنيات تركت صدى كبير بين الجمهور، وشارك في الحفل الفنان تامر حسني والفنانة بلقيس.

حسين الجسمي

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