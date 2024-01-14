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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: العاصمة الإدارية تحولت لواقع ملموس وستصبح نابضة بالحياة خلال سنوات معدودة

العاصمة
العاصمة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

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رئيس الوزراء: مشروع العاصمة الإدارية كان استشرافا للمستقبل.. تفاصيل

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "رئيس الوزراء وجه مجموعة من الرسائل المهمة خلال تسليم أول 3 أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية".

 

وأضاف: "أول رسالة لرئيس الوزراء هي أن الدولة لا تدخر جهدا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي تمثل مستقبل مصر في مجال التخطيط"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء أشار إلى أن معدلات التنفيذ في العاصمة الإدارية معدلات كبيرة جدا".

وأضاف: “العاصمة الإدارية بدأت تتحول إلى واقع ملموس خلال 6 سنوات فقط”، موضحا: أن "رئيس الوزراء أشار أنه بالرغم من وجود بعض المشككين في إمكانية تحقيق هذا الحلم، لكن العاصمة الآن أصبحت واقع وليس حلم".

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن مصر وضعت رؤية متكاملة لربط العاصمة بكل المناطق عبر شبكة طرق على أعلى مستوى ووسائل مواصلات مختلفة.

وأوضح: أن "العاصمة الإدارية انتقل إليها عدد كبير من الموظفين العاملين، حيث أن الحي الحكومي يضم 50 ألف موظف حاليا، وجزء كبير انتقل للسكن في العاصمة الإدارية والمدن القريبة منها"، متوقعًا أن تصبح العاصمة نابضة بالحياة خلال سنوات معدودة، خاصة مع انتقال حوالي 100 ألف مواطن إلى المنطقة R3 التي تضم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات.

المستشار محمد الحمصاني برنامج حضرة المواطن المشروعات القومية المتحدث باسم مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

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