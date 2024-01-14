بينهم 8 سيدات .. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق السويس

أصيب نحو 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس أمام كوبري سيناء، قرية عين غصين.

كشفت مصادر رسمية عن أسماء المصابين وحالتهم الصحية، وهم اسماء سعد محمد،21 سنة، اشتباه خلع كتف، امال عباس، 25 سنة، يحجات وكدمات بالسجن، سمر شعبان، 21 سنة، سحجات كدمات، علا ابراهيم، 47 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ندا رضا، 21 سنة، اشتباه كسر، هند عادل عبد المحسن، 21 سنة، سحجات، دعاء شعبان، 24 سنة، سحجات، شعبان سعيد، 60 سنة، سحجات، انتصار حامد، 55 سنة، سحجات، محمد فتحي، 67 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد حسن السيد، 30 سنة، سحجات وكدمات.





وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد إصابة نحو ١١ شخص في انقلاب ميكروباص 14 رقم 5869 ط.ص.ق، بطريق السويس امام كوبري سيناء بقرية عين غصين نطاق مركز مدينة الإسماعيلية.

علي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.