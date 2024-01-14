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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات الحصول على دعم المصروفات الدراسية بالجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

من أكبر التحديات التي تواجه الطلاب المتعثرين من سداد المصروفات الدراسية هو ضعف الدعم المالي، فقد يجد الطلاب أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي، مثل الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، مما يضعهم في موقف صعب لتحقيق حلم الحصول على درجة علمية، إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص في الموارد التعليمية المتاحة لهؤلاء الطلاب، مما يجعلهم يواجهون صعوبات في الحصول على الدروس والمواد الدراسية اللازمة لتحقيق التقدم الأكاديمي.
 

قال الدكتور أيمن كساب عميد زراعة جامعة جنوب الوادي أنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية، صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة موظفين، و بيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احدي الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

 

وأوضح أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال أسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم  إخطار الطالب بالنتيجة.

 

وكشف الدكتور ايمن كساب خلال تصريحاته لصدي البلد عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

 
وأوضح، آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل، لافتا أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.
 

وأشار إلى أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.

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