محمد صلاح يتعادل لمصر أمام موزمبيق في أمم إفريقيا من ركلة جزاء

نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمي موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، وتصبح النتيجة 2-2.

ونجح مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر، في مرمى موزمبيق، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

وبعد مرور 10 دقائق أهدر مصطفى محمد انفرادا بالمرمى، وأضاع فرصة مضاعفة النتيجة، وفي الدقيقة 15 سدد حمدي فتحي كرة قوية، إلا أن الدفاع أخرجها.

وفي الدقيقة 21 أهدر زيزو فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من محمد هاني له داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 25 سدد تريزيجيه كرة قوية من داخل منطقة الجزاء؛ لترتطم الكرة بالقائم من الخارج.

وفي الدقيقة 35 أنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف محقق، بعد توجيه محمد حمدي الكرة باتجاه مرمى منتخب مصر، لينقذها ببراعة، ويتعرض لإصابة خفيفة، تدخل على أثرها الجهاز الطبي.

ونجح منتخب موزمبيق في تسجيل هدفين متتالين، في الدقيقتين 55 و58 ليتقدم على مصر، قبل أن يعود ويتعادل منتخب مصر في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع.

وخاض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

بينما جلس على دكة البدلاء كل من:

"محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر- أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ويلعب منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد فيليكس هوفويت بوينجي في مدينة أبيدجان، في مستهل مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبي مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.