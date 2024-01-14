مباراة كلها أخطاء.. ميدو: أسوأ مباراة لفيتوريا مع المنتخب

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، على تعادل منتخب مصر وموزمبيق في كاس أمم أفريقيا.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس:" ‏مباراة سيئة جدا من منتخبنا ماعندناش اي حلول لاعيبة نص الملعب لا بيدافعوا ولا بيهاجموا باكين الجنب التلاته اللي لعبوا مش عارفين يرفعوا ولا كورة صح ومفيش ضغط عليهم المهاجمين واقفين في العرضيات ماحدش فيهم بيحاول يقطع قبل المدافعين امام عاشور نازل قرفان و بيلعب على الهادي خالص كاننا كسبانين..ازاي كهربا يبقى بره واحمد حسن كوكا هو اللي ينزل؟ ليه في الزحمه دي مصطفى فتحي مانزلش؟ أسوأ مباراة لفيتوريا مع المنتخب..مباراة كلها اخطاء من المدرب!!



نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمي موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، وتصبح النتيجة 2-2.

ونجح مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر، في مرمى موزمبيق، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.