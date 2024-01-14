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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: طائرات أمريكية انتهكت المجال الجوي اليمني بعد الضربات الأخيرة

صدى البلد

أفاد الحوثيون عن رؤية طائرات أمريكية تحلق بالقرب من المجال الجوي اليمني، مما يمثل انتهاك لسيادة البلاد. وأدان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة، الاختراق المزعوم، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك وحدة الأراضي اليمنية.

يأتي هذا التطور في أعقاب الجولة الثانية من الغارات الجوية الأمريكية على أهداف الحوثيين في المنطقة، في أعقاب العمليات العسكرية المشتركة مع المملكة المتحدة صباح الجمعة. وجاءت الضربات ردا على هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.

أعرب عبد السلام، في معرض حديثه عن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي اليمني، عن استياء الجماعة المتمردة من الأنشطة العسكرية الأمريكية في المنطقة. واتهم المتحدث باسم الحوثيين الولايات المتحدة بتجاهل السيادة الوطنية اليمنية، وشدد على ضرورة الاهتمام الدولي بهذا الانتهاك المزعوم.

كانت الضربات الجوية الأمريكية التي نفذت بالتعاون مع المملكة المتحدة جزءًا من إجراء انتقامي ضد أعمال الحوثيين التي تستهدف الشحن في البحر الأحمر. ويهدف الرد العسكري المشترك من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى كبح أنشطة جماعة الحوثي في المنطقة البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

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