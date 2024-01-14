محمد رمضان وشقيقه يظهران في مباراة مصر وموزمبيق.. صور

ظهر الفنان محمد رمضان برفقه شقيقه محمود خلال أحداث مباراة مصر وموزمبيق التي أقيمت منذ قليل في كاس الأمم الأفريقية .

وفجر منتخب موزمبيق ثاني المفاجآت الكبرى في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، بالتعادل ٢-٢ مع منتخب مصر، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، وتصبح النتيجة ٢-٢.

ونجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول في مرمى موزمبيق، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

ونجح منتخب موزمبيق في تسجيل هدفين متتالين في الدقيقة ٥٥ و٥٨ ليتقدم على مصر، قبل أن يعود ويتعادل منتخب مصر في الدقيقة ٥ من الوقت بدل الضائع بعدما أنقذ الفار الفراعنة باحتساب ضربة جزاء .

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمي موزمبيق، في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل ٢-٢.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

على دكة البدلا : محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر

أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين

مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي

محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.