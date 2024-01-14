محافظ قنا يبحث آليات التنسيق المشترك لإقامة قافلة ستر وعافية الشاملة

بحث محافظ قنا أشرف الداودي مع مسئول عمليات تنفيذى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أحمد الشاطر آليات التنسيق المشترك لإقامة قافلة " ستر وعافية الشاملة " بقرى المحافظة.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ له اليوم /الأحد/ بمكتبه.



وتناول اللقاء خطة إطلاق القافلة في المحافظة لخدمة أهالي القرية وتوابعها والقرى المجاورة وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى وبالتعاون مع كبرى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر.



وفى هذا السياق اطلع محافظ قنا، على الخدمات التى ستقدمها القوافل في الفترة من 20 حتى 23 من يناير الحالى، حيث ستتضمن تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدات الصحية بالقرى المستهدفة بمختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان دون أى رسوم ، علاوة على تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسى المتحركة للمستحقين.



من جانبه، أشاد المحافظ، بالدور الرائد الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك لدعم جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورعاية الفئات المستحقة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات.



من ناحية أخرى، صرح المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقى، بأن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة أشرف الداودي محافظ قنا، وافقت علي تجديد الثقة في كلا من محمد على دعيه مديرا عاما لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وطارق على نور الدين مديرا عاما لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد مديرا عاما لإدارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد مديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية.



وأضاف عبد الباقى أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام المساعد محمد صلاح أبو كريشة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور محمد السيد، ومدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا محمد يوسف الراوى، والمدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة حمدي حسين ومدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام أحمد أبو المجد ومدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة أحمد عطية، مشيرا إلى أن محافظ قنا، يسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة.



