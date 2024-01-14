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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حزب الوفد: لم يعرف عن نوابنا استغلال الحصانة أو التورط بقضية فساد

ياسر الهضيبى
ياسر الهضيبى

علق النائب ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، على أزمة النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، صاحبة واقعة الغش بجامعة جنوب الوادي.

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وقال النائب ياسر الهضيبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "حزب الوفد عبر تاريخه لم يعرف عنه أن نائب استغل وظيفته أو الحصانة أو قضية فساد عكس أحزاب أخرى".

 

وأضاف: "ما حدث وما تداولته المواقع حول ما ارتكبته النائبة نشوى رائف، إن ثبت فهذا أمر لا يليق بتاريخ حزب الوفد"، موضحا: "رئيس حزب الوفد صرح بأنه إذا ثبت فعليا من جهة محايدة أن النائبة ارتكبت الغش أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته فسيقوم بإسقاط عضويتها من حزب الوفد فورا".

 

وأوضح: "أي نائب يجب أن يبتعد عن الشبهات بأي طريقة أكثر من المواطن العادي؛ لأن الحصانة والنيابة تؤدي لأن يكون الإنسان أكثر انضباطًا، وليس أكثر خروجًا عن السلوك العادي سواء مخالفة أو جنحة أو جناية".

 

وأشار: "النائبة لو ثبت عليها الغش فهي ارتكبت مخالفة خاصة بقانون الانتخابات أحيلت بسببها للجنة القيم داخل البرلمان، ولكن إذا ثبت اعتداؤها على المعيدة التي تراقب أو زميلتها، فالأمر يعد تعديا على موظف عام، وهذه جنحة يجب لتحريكها طلب الإذن من مجلس النواب عن طريق النائب العام".
 

حزب الوفد

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