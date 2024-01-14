إيران تفوز على فلسطين برباعية في أمم آسيا

حقق منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 4-1، اليوم الأحد، على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس آسيا 2023، المقامة في قطر حتى 10 فبراير 2024.

سجل رباعية إيران أنصاري فرد وخليل زاده ومهدي غايدي وسردار آزمون في الدقائق (2 و12 38 و55)، بينما سجل هدف فلسطين الوحيد اللاعب تامر صيام في الدقيقة 45+6.

وتصدر منتخب إيران المجموعة الثالثة رفقة منتخب الإمارات الذي تغلب على هونج كونج، وتتذيل فلسطين.

وبحسب إعلان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وبناء على الاقتراح المقدم في الاجتماع التنسيقي لهذه المباراة الذي عقد أمس، وبموافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء غزة.

وشهدت الدقيقة 90+2 إشهار الحكم بطاقة حمراء في وجه الفلسطيني محمد صالح، قبل أن يستدعي الفار الحكم ليعود ويلغيها ويستبدلها بورقة صفراء.

ونجح منتخب إيران، حامل لقب البطولة 3 مرات من قبل، في تحقيق انطلاقة وبداية قوية في مستهل مشواره للمنافسة على لقب البطولة القارية بحثا عن اللقب الرابع.

وتسلح المنتخب الفلسطيني بحماس لاعبيه والدعم الجماهيري، بقيادة مدربه التونسي مكرم دبوب، وقدم أداء رجوليا رغم الفوارق الكبيرة بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب فلسطين نظيره الإماراتي يوم 18 يناير الجاري، ثم هونج كونج يوم 23 من الشهر نفسه.