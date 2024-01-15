أستاذ قانون دولي: فريق إسرائيل القانوني لا يرتقي لتلامذة في القانون.. فيديو

علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، على مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كنت متوقع تغيب إسرائيل عن المحاكمة، والمحكمة لا تستطيع أن تفرض قسرا على دولة مدعي عليها الحضور".

وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام،: "اعتقدت أن إسرائيل تخشى الفضيحة ولكنها جنت على نفسها من خلال اتهام مصر بمنع دخول المساعدات"، مشيرا: "فريق إسرائيل القانوني لا يرتقي لتلامذة في القانون".