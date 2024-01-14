أستاذ تاريخ يكشف عن السبب الحقيقي لزرع إسرائيل في المنطقة العربية .. فيديو

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ جامعة القاهرة، إن هناك عشرات السنوات مرت على القضية الفلسطينية بدون حل، وهذه القضية طوال عمرها تسمى بقضية الفرص الضائعة، مشيرًا إلى أن جيله ولد في ظل هذه الازمة ، وقد يرحل إلى العالم الآخر، والأزمة مستمرة.



وتابع "عفيفي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الفكر الصهيوني ليس وليد المنطقة العربية، وأعيد بعثه مرة أخرى مع نهاية القرن التاسعة عشر في أوروبا ، بهد حل المشكلة اليهود الموجودة في اوروبا، مشيرًا إلى ان اليهود عاشوا في المجتمعات العربية والإسلامية بهدوء وبدون مشاكل.

لفت إلى أن المشكلة اليهودية بدأت في أوروبا نتيجة اضطهاد الاوربيين لليهود ، خاصة في المانيا وإسبانيا، مشيرًا إلى أن الفكر الصهيوني نشأ لعلاج أزمة اليهود في أوروبا ، وترتب عليه زرع دولة إسرائيل في المنطقة العربية.