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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصيات مشرعات النواب للشباب والرياضة لدعم ريادة الأعمال.. تفاصيل

لجنة المشرعات الصغيرة
لجنة المشرعات الصغيرة المتوسطة بمجلس النواب

أوصت لجنة المشرعات الصغيرة المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ،وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية ذات طابع ابتكاري بدراسات جدوى مستحدثة لإمكان تنفيذها.


كما أوصت وزارة الشباب والرياضة بوضع آلية بإلزام مراكز الشباب لتقديم دورات تأهيل للشباب خاصة بريادة الأعمال وربط ناتج هذه الدورات بحوافز تقدم لمراكز الشباب.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الوم، لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة. وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.


وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير فكر الشباب نحو المشروعات الصغيرة، خاصة  وأن المشروعات تمثل قاطرة التنمية الصناعية.


وشدد مرعي خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم على ضرورة التوسع فى فكرة ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وأن يكون لدى جهاز تنمية المشروعات دورات لريادة الأعمال لتخريج مخرجات جيدة فى كل المجالات.

وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن مراكز الشباب منتشرة فى ربوع محافظات الجمهورية  ومن ثم يجب الاستفادة بهذه المراكز فى دعم توجه الدولة نحو ريادة الأعمال، مضيفا:" لابد من تحويل فكر الشباب نحو للمشروعات الصغيرة بصورة حقيقية ليكون لدينا مخرجات قادرة على العمل والإنتاج والاندماج فى المجتمع الصناعي".

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