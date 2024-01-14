نشأت الديهي: تصريحات رئيس مجلس الوزراء كانت صادمة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي تحدث على أن مصر في حاجة إلى 6 سنوات للمرور من الأزمة الراهنة، و هذا أصاب مجتمع رجال الأعمال بالإحباط، معقبًا: "تصريح رئيس الوزراء صادم".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه يُحب رئيس المجلس الوزراء على المستوى الشخصي، خاصة وأنه رجل دؤوب ومتواضع، ويعمل من على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء أخذلوا رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري، خاصة وزراء التموين والصناعة.



وأضاف أن التصريحات الاقتصادية الخاصة برئيس مجلس الوزراء في حاجة إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن "مدبولي" تحدث منذ أيام بأن أزمة الدولار عابرة، وستنتهي خلال أيام، وهذا لم يحدث، واليوم تحدث رئيس مجلس الوزراء بان الازمة ستنتهي خلال 6 سنوات، وهذه الأمر أحبطه بصورة كبيرة.