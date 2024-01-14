برلمانية تحذر من ظاهرة استقالة الأطباء وتطالب الحكومة بالتدخل.. فيديو

حذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء بعد بلوغها أرقاما قياسية، معقبه: "أصبحت ظاهرة منتشرة بين شبابنا".

وأضافت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: " مصر مصدرة للعلم كله، والأطباء المصريون من أجود الاطباء مهارة في العالم".

وأشارت: "الأطباء المصريين أصبح الأولوية لديهم حاليا البحث عن فرصة خارج مصر"، مشددة على ضرورة مواجهة مشكلة هجرة الأطباء، والوقوف على أسباب ظاهرة كثرة استقالات الأطباء، وتحسين أوضاعهم المالية.

وطالبت الحكومة بسرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الأعداد الكافية من الأطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.