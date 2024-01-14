وقت حرج.. عضو بمجلس الحرب الإسرائيلي يدعو لوقف الكذب وإبرام صفقة لإعادة الرهائن

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، اليوم الأحد، إنه يجب التوقف عن الكذب وإظهار الشجاعة بالتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد الرهائن المحتجزين في غزة.

وأوضح إيزنكوت، أنه “لا يوجد مبرر للاستمرار في الحرب بنفس الطريقة كالعميان ونحن في وقت حرج".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم، مشيرا إلي أن مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولا.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، أنه “جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة”.