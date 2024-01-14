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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الحرية.. المجالس المحلية تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

عقدت أمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، اجتماعا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستعراض رؤية الحزب والتجهيزات المقبلة، وكذلك مناقشة أنشطة وعمل الأمانة خلال المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب،  وعضو مجلس النواب، والمستشار هاني الهلالي أمين المجالس المحلية والشعبية بالحزب، والامناء المساعدين بالأمانة وأعضاء هيئة المكتب.


وأشاد النائب أحمد مهني، بدور الأمانة والمجهودات خلال الفترة الماضية والأداء خلال الانتخابات الرئاسية، وشدد على العمل باستمرار نفس الأداء خلال الفترة المقبلة، والتواصل المستمر مع المواطنين، وتلقي الطلبات الخدمية منهم وعرضها على الحزب تمهيدا لعرضها للمسؤولين وحلها وكذلك عمل ندوات وورش عمل تعريفية بمجهودات الدولة تجاه المواطن المصري، وشرح ما يحاك من مخططات تهدف لتدمير الوطن.

وأكد مهني، على دعم وتأييد الحزب للرئيس السيسي فى كافة القرارات التى يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، بما يهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية.

وأضاف مهني، أن أمانة المحليات تعد من الأمانات الهامة فى الحزب، ويقع على عاتقها دور كبير وسيكون لها دور اكبر مع إقرار قانون المحليات والاستعداد لانتخابات المحليات، من خلال كوادر شبابية قادرة على خوض الانتخابات، كذلك سيتم اختيار كوادر حزبية لتمثيل الحزب ف انتخابات النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض المستشار هاني الهلالي، أمين أمانة المجالس المحلية بالحزب، خطة عمل الامانة للفترة المقبلة، والعمل على تجهيز كوادر حزبية يتم تأهيلها للدفع بها فى انتخابات المحليات حال إقرار القانون، مشددا على ضرورة مواصلة   الاعضاء مع المواطنين بصورة مستمرة، والعمل على انتشار الحزب فى المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.

وقال الهلالي، إن الأمانة بصدد التجهيز لإعداد مدرسة الكوادر الشبابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية وتتضمن برامج تدريبية مختلفة عن المحليات والإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية.

المجالس المحلية الحرية المصرى الانتخابات أحمد مهني

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