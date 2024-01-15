يوم عاصف في البرلمان| تحويل نائبة "الغش" للجنة القيم ورفع الحصانة عن نائب "الشيكات".. تفاصيل

الأحزاب السياسية عن قرار البرلمان بشأن رفع الحصانة:

القيادة السياسية تولى ملف مكافحة الفساد اهتماما كبيرا

قرار يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية

قرار يمثل التزاما بالقيم والمبادئ القانونية والدستورية

نجاح للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أشاد عدد من الأحزاب السياسية قرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلا عن إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدين أن البرلمانحريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلا عن إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الدولة المصرية لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والجميع سواسية أمام القانون، موضحا أن الحصانة لا تحول دون مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه عن النظام العام، موضحا أن قرارات رفع الحصانة تتفق بشكل واضح وصريح مع صحيح الدستور والقانون، لا سيما بعد تأكيد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه ليس هناك اتهام كيدي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة قرار صائب ومتوقع ويزيد ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي انتخبها وتمثله وينوب أعضاءه عنها، علاوة على أن هذه القرارات تؤكد احترام مجلس النواب للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يخضع للقانون ويدافع عن نفسه.

وأوضح أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم القانون والدستور وتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية، مؤكدا أنه ما فعله مجلس النواب وما اتخذه من قرارات يقدم نموذجا حقيقيا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها بمنتهى الشفافية.

من جانبه، ثمن اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، جهود الدولة المصرية في مواجهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مشيدا بموقف مجلس النواب اليوم من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بعد طلب النائب العام لاتهامه في إحدى القضايا، وكذا تحويل إحدى النائبات إلى لجنة القيم للبت في موقفها القانوني بعد تورطها في مخالفة لنظم الامتحانات داخل إحدى الجامعات الإقليمية.

وأوضح السيد علي في تصريح له، اليوم، أن القيادة السياسية تولى ملف مكافحة الفساد اهتماما كبيرا، وقد نوه الرئيس السيسي في أكثر من حديث له على أهمية الضرب بيد من حديد على يد المفسدين، مشيرا إلى أن دور الدولة تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019-2022، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وسيادة القانون، وترسيخ مبادئ النزاهة في جميع أنحاء المجتمع، وتعزيز دور الجهات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وتزويدها بمزيد من الصلاحيات والقدرات، بجانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تجرم الفساد، وتعزز مكافحته.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جهود القيادة السياسية في مكافحة الفساد تبرهن على قدرة الدولة في تحقيق معايير الشفافية والنزاهه

كما أكد أن الجميع سواسيه أمام القانون ولا تفرقة بين مواطن وغيره وفقا لوظيفة أو منصب أو سلطة، مطالبا الجميع بالتكاتف خلف الدولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما، أشاد مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرارات مجلس النواب، بإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم، والموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.

وقال "مرشد" إن قرار مجلس النواب بتحويل النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بسبب ما نسب اليها من واقعة غش في امتحانات الفرقة الثالثة بكلية حقوق جنوب الوادي، يمثل الالتزام بالقيم والمبادئ والمثل ويعد نوعا من الإصلاح الداخلي والتقويم من المجلس لأعضائه.

وأضاف في تصريحات له، أن القرار يتفق مع ما ذهبت إليه المادة ٢٩ و٣٠ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على تحويل العضو للجنة القيم بالمجلس لترى ما تراه فيما ارتكبه من مخالفة تشكل خروجا على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية او الاقتصادية للمجتمع او الاخلال بواجب الوظيفة ولعل محاولة الغش والضبط فيها متلبس هو خروج واضح على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية فى ان واحد.



وأشار إلى أنه عندما يأتي هذا الفعل ممن مفترض عليه الدفاع عن هذه القيم والحفاظ عليها فالجرم أكبر بكثير من العادي وهنا يجب ان نثمن قرار رئيس المجلس ولجنته العامة بتحويل النائبة للجنة القيم وتطهير أي خلل في أداء المجلس بنفسه وهو قمة الإحساس بالمسئولية والانصاف.

ووجه مجدي مرشد الشكر لمجلس النواب، على دوره في مكافحة الفساد بعد موافقته على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن التزام المجلس بتطبيق القانون والدستور على أعضاءه، وأن الحصانة ليست مانعًا امام المساءلة القانونية لأي مخطأ.

ومن جانبه، ثمن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات تمثل ثمرة من ثمار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 23/30، والتي تعتبر استمرارا وتطويرا لتلك الاستراتيجية التي بدأت عام 2014، والمبنية على مبدأ أن القضاء على الفساد هو إحدى أهم دعائم التنمية المستدامة.

وأشاد عنانى، فى تصريحات له اليوم، الأحد، بسرعة استجابة البرلمان لطلب رفع الحصانة ليكون بذلك مثالا يحتذى لكل المؤسسات في إطار سعي الدولة للقضاء على الفساد.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما اتخذه البرلمان من إجراءات اليوم، رسالة واضحة لكل مواطن بأن القانون نافذ على الجميع، بمن فيهم أعضاء السلطة التشريعية.

وأكد عنانى أن مثل هذه الإجراءات تحمى البرلمان من شبهات هو في غنى عنها كإحدى السلطات الحاكمة في الدولة المصرية، والممثلة للشعب المصرى للقيام بالدور التشريعى والرقابى.

وقال رئيس حزب المستقلين الجدد، إن رفع الحصانة عن النواب المطلوب التحقيق معهم هو خطوة هامة في أحد أهم مسارات القضاء على الفساد، وهو المسار التشريعي جنبا إلى جنب المسارات الإدارية والقضائية وغيرها من المسارات التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

يذكر أن مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة اليوم، رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى لاتخاذ الإجراءات القانونية معه فى الدعوى المقامة ضده، وكذلك إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم، للتحقيق معها فى الاتهامات الموجهة إليها بشأن واقعة الغش فى الامتحانات.