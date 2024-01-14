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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دفعنا ثمن قلة التركيز.. فيتوريا: غابت الجدية أمام مرمى موزمبيق

فيتوريا
فيتوريا

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف "الحقيقة أن منتخب موزمبيق منافس جيد، ويستحق الثناء؛ لأنه قدم مباراة جيدة، واستغل قلة تركيز لاعبينا. لم نكن الأفضل طوال اللقاء، وأيضًا لم نكن الأسوأ".

وأوضح أنه سيختار اللاعبين الأكثر جاهزية بدنيًا، في مواجهة غانا "التي ستشهد قتالاً كبيرًا لتحقيق الفوز".

وتابع "منتخب مصر ليس الأفضل في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يقاتل ليكون الأفضل. لم نكن على نفس المستوى من التركيز في الشوط الثاني، لكن من الصعب الاستمرار بنفس الدرجة من التركيز".

ووجه فيتوريا اللوم للاعبيه بسبب "غياب الجدية والتركيز أمام مرمى موزمبيق في بعض المحاولات".

واختتم: "لم نقلل من شأن منتخب موزمبيق، فهو منافس جيد كما قلت قبل المواجهة وبعدها.. دفعنا فقط ثمن قلة التركيز، وعندما قمنا بردة فعل قوية، عدنا للمباراة".
 

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