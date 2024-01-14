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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأول بالتاريخ.. فينيسيوس جونيور يحقق رقما قياسيا في نهائي السوبر أمام برشلونة

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، أرقاما قياسية، خلال مواجهة برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وسجل فينيسيوس 3 أهداف في الدقائق 7 و10، 39 في الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بفوز الريال برباعية مقابل هدف.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سجل هدفين في أول 10 دقائق في مباراة ضد برشلونة في مختلف المسابقات لأول مرة منذ موسم (2002-2003) على الأقل.

وأضافت الشبكة: "فينيسيوس أول لاعب يسجل هدفين في أول 10 دقائق في مباريات الكلاسيكو بمختلف المسابقات في القرن ال21".

وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد فأطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.

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