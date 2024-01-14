دروس مستفادة من تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق.. فاروق جعفر يوضح

علق الكابتن فاروق جعفر نجم المنتخب الوطني السابق على تعادل منتخب مصر منذ قليل مع منتخب موزمبيق في بطولة الأمم الافريقية، قائلا: “بدأنا الشوط الثاني بنفس الأداء وهي الحفاظ على الكرة أكبر وقت ممكن وكان أمامنا فرصة أول 25 دقيقة لفرض شخصيتنا في الملعب”.



أوضح “فاروق جعفر” خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "الدرس المستفاد من مباراة اليوم أنه لابد أن يكون دافع بداية المباراة هو نفسه دافع النهاية لتحقيق الهدف"، متابعا: "المنتخب كان مفروض يفضل يضغط على منتخب موزمبيق.. لكن محصلش هجوم على المرمى".



واسترسل: "الرطوبة ليس لها علاقة بالمجهود البدني.. ولم يكن لدينا صانع ألعاب في مباراة مصر وموزمبيق".



وأوضح أن المنتخب الحالي يعد أفضل جيل بعد جيل حسن شحاتة والجوهري، متابعا: “منتخب مصر من أفضل الفرق الأفريقية في البطولات المجمعة”.



