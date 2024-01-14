نائبة التنسيقية: قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة يسهم بالحوكمة

وافقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.



و قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن القانون يساهم في مزيد من الحوكمة للجهات و إدارة الأموال بشكل أفضل بما يحقق الأهداف الاقتصادية.



و قالت النائبة أميرة صابر " علينا أن نتجنب ما كشفته السوابق الكثيرة ، التي كشفت عن مشكلات عديدة لأداء الكثير من الأجهزة القائمة علي إدارة الأنشطة الاقتصادية ، و التي أدت بنا لوضع اقتصادي متردي.



و شددت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على أهمية الرقابة على أداء هذا الجهاز بما يحقق الهدف منه.



و أكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها للاستفادة منها.



ووفقا للقانون يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.