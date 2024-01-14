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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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يسري عبد الله: العقل الأحادي هو عقل مسطح ويكره فكرة التغيير والتحديث

صدى البلد

قال الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن العقل الأحادي يكون موقفه رافض من مشروعات التحديث التي تنهض عليها الدولة المصرية في اللحظة الراهنة أو في سياق العشر سنوات الماضية، ويتحول أحيانا هذا الرفض بكونه رفضا مجانيا، بمعنى رفض دون فتح نقاش حول أي شيء، فهو رفض مسبق.

 

وأضاف "عبد الله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الرفض المسبق جزء أساسي منه هو النظر للعالم من زاوية أن أي تغيير يحدث هو محاولة لتكسير هذه الأيقونات والتصورات القديمة، فهو لديه هاجس التغيير.

الاشاعات

وأشار إلى أن الإشاعات فكرة رهيبة في هذا المسار، فتصبح الشائعة تقود ما يسمى بالعقل العام، ودائما الشائعة تخضع لحالة تسمى بالخيال الشعبي، مردفا: "مش بس تطرح أسئلة استنكارية هي ساذجة في الحقيقة، زي الحديث عن فكرة مشروعات التحديث والبناء والتنمية وتطلعات الجمهورية الجديدة، فينظر إليها دائما حالة من حالات الريبة والقلق والهواجس ويصبح أي شيء يكون إيجابيا يتم محاولة شيطانته".

الأدب والنقد الإعلامي الدكتور محمد الباز الجمهورية الجديدة الدولة المصرية قناة إكسترا نيوز

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