أخبار الفن.. وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 99 عاما.. وتطورات الحالة الصحية للفنان محمد قشطة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن منتخب مصر ومحمد قشطة:



توفيت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، نجمة المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأمريكي «هونيمونرز»، التي لعبت دور تريكسي زوجة إد نورتن الساخرة، عن عمر ناهز 99 عاماً.

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام مساء اليوم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام اليوم ضمن مباريات كاس الامم الافريقية في كوت ديفوار.

وقالت دينا فؤاد :" اتوقع فوز منتخبنا المصري بهدفين مقابل هدف ، وسيحرز محمد صلاح أحد الهدفين ".

كشفت الفنانة عبير صبري عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام اليوم ضمن مباريات كاس الأمم الافريقية في كوت ديفوار.

كشف نجل الفنان محمد قشطة تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعمليه جراحية.