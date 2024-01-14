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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 99 عاما.. وتطورات الحالة الصحية للفنان محمد قشطة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن منتخب مصر ومحمد قشطة:

 

وفاة فنانة شهيرة عن عمر يناهز 99 عاما


توفيت الممثلة الأمريكية جويس راندولف، نجمة المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأمريكي «هونيمونرز»، التي لعبت دور تريكسي زوجة إد نورتن الساخرة، عن عمر ناهز 99 عاماً.

 

كأس الأمم الأفريقية.. حنان مطاوع تكشف توقعاتها لنتيجة مباراة مصر وموزمبيق

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام مساء اليوم ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.


محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام اليوم ضمن مباريات كاس الامم الافريقية في كوت ديفوار.

وقالت دينا فؤاد :" اتوقع فوز منتخبنا المصري بهدفين مقابل هدف ، وسيحرز محمد صلاح أحد الهدفين ".


عبير صبري تكشف عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر وموزمبيق.. خاص

كشفت الفنانة عبير صبري عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام اليوم ضمن مباريات كاس الأمم الافريقية في كوت ديفوار.

وقع في الحمام.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد قشطة

كشف نجل الفنان  محمد قشطة تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعمليه جراحية.

محمد قشطة منتخب مصر

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