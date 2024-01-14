أخبار التعليم| قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة..استمارة الثانوية العامة 2024 .. تنبيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جاءت التعيينات على النحو التالى:

الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد، عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة.



استمارة الثانوية العامة 2024 .. تنبيه عاجل بشأن الأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم ، رابط استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على موقعها الرسمي على الإنترنت .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا تم نشره بجميع المدارس ، بشأن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 .



قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية قبل ساعات من انطلاقها بمدارس القاهرة

عقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اجتماعاً موسعاً بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول .

بمجموع 50% هتلحق.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 للفصل الدراسي الثاني

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.