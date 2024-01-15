مجوهرات ثمينة.. قرار عاجل بشان لصوص مصر الجديدة

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من داخل شقة سكنية في مصر الجديدة.



و كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة .



بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم" وبحوزتهم (مشغولات ذهبية – 3 جهاز "لاب توب")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المساكن الخالية من السكان ، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات ، وإتهمتهم بالسرقة.