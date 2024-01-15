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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجوهرات ثمينة.. قرار عاجل بشان لصوص مصر الجديدة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأجهزة من داخل شقة سكنية في مصر الجديدة.


و كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة .


بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم" وبحوزتهم (مشغولات ذهبية – 3 جهاز "لاب توب")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المساكن الخالية من السكان ، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات ، وإتهمتهم بالسرقة.

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