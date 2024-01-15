عمره ٢٠ سنة.. مفاوضات جديدة بالأهلي مع لاعب مصري محترف

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاوضات جديدة داخل النادي الأهلي مع لاعب مصري محترف.

وعلق: “مصطفي اشرف لاعب مصري عنده ٢٠ سنة محترف في نادي مونشينجلادباخ تجري مفاوضات لضمة من قبل مسئولي الاهلي واللاعب سعيد ويتمني ان يتم ذلك باسرع وقت”.

وتابع: "مصطفي اشرف لاعب موهوب وتدرب في اندية المانية كثيرة ويرغب في أن يتمتع بجماهيرية وشعبية الاهلي".

وكان فريق الأهلي قد واصل تدريباته عصر أمس على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للارتباطات القادمة.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏