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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسري عبدالله يكشف سبب تراجع دور أستاذ الجامعة عن قبل

صدى البلد

تحدث يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن شخصية أستاذ الجامعة حدث فيها تحول، مثل تأكل النخبة وانحصار للدور داخل المؤسسة التعليمية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على أستاذ الجامعة أن يكون له دورًا ثقافيًا واجتماعيًا، متسائلًا من منهم يستطيع الوصول لقطاعات من الجماهير؟ فنخبتنا كانت تصل للمثقف العام، مشيرًا إلى أن طه حسين كان يصل للناس العادية، والأجيال التي تلته وصلت للمثقف العام.

الجامعات

وتابع، أن الناس هي التي تمثل همزة وصل لهذا الكيان الكبير وينقله للجماهير عدد قليل وهذا له أسباب، مؤكدًا أن الجامعات بحالتها الراهنة والأكاديمين وأنماطهم لا يستطيعون القيام بهذا الدور لانه يحتاج لمجهود كبير، مشيرًا إلى فكرة المروحة الواسعة أي أن يكون الأستاذ ملم بكل الحقول المعرفية المتنوعة و ليس تخصصة فقط، كما أن الناقد لابد أن يكون ملمًا بكل أمور السياسة والنقد والفن.

وأكمل أن التطرف هو كل مهو شاذ ومعاد لفكرة التقدم والتطور والوعي الخلاق نحن ضده ولابد من القيام بعمل عملية فلترة حقيقية ولابد من مراجعة اللوائح داخل الكليات وتوصيفات البرامج الدراسية التي تقدم.

إكسترا نيوز الأدب والنقد البرامج الدراسية الجامعات الدكتور محمد الباز

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