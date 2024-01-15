أسامة كمال: إسرائيل تقدم الوحشية وأمريكا انحرفت في مساندة الجريمة

علق الإعلامي أسامة كمال، على ما يحدث في قطاع غزة بمناسبة مرور 100 يوم على حرب، مشددًا على أن هذه المناسبة مريرة هي مناسبة لمرور 100 يوم على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأوضح أسامة كمال خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي" أنه كان هناك تظاهرات بالآف في واشنطن ولندن والمطالبة بوقف فوري للنار في قطاع غزة، وهتف المتظاهرين بوقف إطلاق النار الآن.



وأضاف أسامة كمال، أنه في لندن خرجت المظاهرة الـ7 الداعمة للشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددًا على أنه طالبات بوقف حكومة لندن عن دعمها لإسرائيل، موضحًا أنه مسيرة لأهالي المحتجزين لدى حماس لمدة 24 ساعة في ميدان ساحة الرهائن هو اسم رمزي لهذا الميدان في تل أبيب، كما أنه شارك بهذه المسيرة سياسيين وفنانيين ورهائن سابقين.



وتابع أسامة كمال : "المشاركين في المسيرة أصروا على الاستمرار في المسيرة لحين عودة الرهائن"، مشددًا على أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أكد في رسالة مسجلة للمتظاهرين في تل أبيب أن فرنسا لن تتخلى عن الرهائن الموجودين لدى حماس.



وأشار أسامة كمال، إلى أن إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية في حربها على غزة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الصورة الأكثر انحرافًا في مساندة الجريمة ويتجهون لحرب مفتوحة ضد المجتمع الدولي.