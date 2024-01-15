خايف على نفسه.. فرج عامر يحلل أداء لاعبي منتخب مصر أمام موزمبيق

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على آداء لاعبي منتخب مصر أمام موزمبيق بعد التعادل الإيجابي ٢/٢ في الجولة الأولى لأمم افريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “النني وحمدي فتحي وحجازي بطء متناهي ، زيزو عدم تركيز ولعب غلط في غلط ، محمد صلاح خايف علي نفسه وقام بدور مدرب بيحدف كور يمين وشمال”.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.