عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: 90% من لاعبي منتخب مصر بعيدون عن مستواهم.. وفيتوريا فاقد للتركيز

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر لم يقدم المستوى المأمول أمام موزمبيق، و90% من قوام الفريق لم يكن في حالته الفنية والبدنية والذهنية، وهو أمر عجيب للغاية، متسائلا: "ماذا كان يفعل روي فيتوريا طوال فترة المعسكر؟".

 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هبوط مستوى منتخب مصر أمام موزمبيق أمر عجيب، خصوصا بعدما سجلنا هدفًا مبكرًا عن طريق مصطفى محمد، وهو أجمل لعبة في المباراة لصالحنا، ومحمد الشناوي لمس الكرة في الشوط الأول أكثر من تريزيجيه ولاعبين آخرين".

 

وأضاف: "لم يكن هناك روح في الشوط الثاني، ومنتخب موزمبيق كان مستسلما، ورغم ذلك لعبنا بشكل غريب ومتراجع، واستقبلنا هدفين في دقائق معدودة، ومستوى منتخب مصر كان سيئًا للغاية، ودائمًا نحن من نغير المعادلات أو المفاهيم، فبدلا من الفوز بنتيجة كبيرة، كاد المنتخب المصري أن يخسر".

 

وواصل: "لا أعرف طريقة لعب منتخب مصر ، وفي أي مركز كان يلعب محمد صلاح، ولم يظهر اللاعب بشكل جيد، وكان ينزل كثيرا لاستلام الكرة في وسط الملعب، وكان يجب مشاركة مروان عطية بدلا من محمد النني غير الجاهز حاليا، وروي فيتوريا لديه مشكلة في أن لديه لاعبين يحبها أكثر من اللازم، فتوح وحجازي والنني عناصر غير جاهزة".

 

وأكمل: "منخب مصر لم يكن لديه عمق في وسط الملعب، بالاضافة لأخطاء الدفاع، فيتوريا كان فاقدا للتركيز في المباراة وكان يركز مع الحكم الرابع فقط.. موزمبيق اخترقت وسط ودفاع مصر في الهدف الثاني تحديدا بشكل سهل للغاية، بأخطاء الدفاع والوسط".

 

وزاد: "بعد هدف موزمبيق الثاني، تخيلت انتفاضة منتخب مصر سريعًا، لكن فوجئت بغياب الروح والحماس بشكل غريب للغاية، هناك أخطاء في التشكيل ولاعبين غير جاهزين فنيا وبدنيا".

 

وأتم: "معظم اللاعبين كانوا في قمة مستواهم قبل الدخول في المعسكر، والآن نجد أن أكثر من 8 لاعبين بعيدين تماما عن المستوى المطلوب، وحتى التغييرات التي شاركت في اللقاء كانوا بعيدين تماما".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

شبانة: 90% من لاعبي منتخب مصر بعيدون عن مستواهم.. وفيتوريا فاقد للتركيز

داعم للحرب|بيان عاجل من وزير العدل التركي بشأن القبض على لاعب إٍسرائيلي

ناقد رياضي يبشر جماهير الفراعنة بهذة الحسبة.. شاهد

دعاء اليوم الثالث من شهر رجب.. أدركه بـ 15 كلمة للرزق وصلاح الذرية

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

عاشت 18 شهراً بعد حادثة مثيرة..قصة أغرب دجاجة في العالم تعود للأنظار

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدء يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ