شبانة: 90% من لاعبي منتخب مصر بعيدون عن مستواهم.. وفيتوريا فاقد للتركيز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر لم يقدم المستوى المأمول أمام موزمبيق، و90% من قوام الفريق لم يكن في حالته الفنية والبدنية والذهنية، وهو أمر عجيب للغاية، متسائلا: "ماذا كان يفعل روي فيتوريا طوال فترة المعسكر؟".

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هبوط مستوى منتخب مصر أمام موزمبيق أمر عجيب، خصوصا بعدما سجلنا هدفًا مبكرًا عن طريق مصطفى محمد، وهو أجمل لعبة في المباراة لصالحنا، ومحمد الشناوي لمس الكرة في الشوط الأول أكثر من تريزيجيه ولاعبين آخرين".

وأضاف: "لم يكن هناك روح في الشوط الثاني، ومنتخب موزمبيق كان مستسلما، ورغم ذلك لعبنا بشكل غريب ومتراجع، واستقبلنا هدفين في دقائق معدودة، ومستوى منتخب مصر كان سيئًا للغاية، ودائمًا نحن من نغير المعادلات أو المفاهيم، فبدلا من الفوز بنتيجة كبيرة، كاد المنتخب المصري أن يخسر".

وواصل: "لا أعرف طريقة لعب منتخب مصر ، وفي أي مركز كان يلعب محمد صلاح، ولم يظهر اللاعب بشكل جيد، وكان ينزل كثيرا لاستلام الكرة في وسط الملعب، وكان يجب مشاركة مروان عطية بدلا من محمد النني غير الجاهز حاليا، وروي فيتوريا لديه مشكلة في أن لديه لاعبين يحبها أكثر من اللازم، فتوح وحجازي والنني عناصر غير جاهزة".

وأكمل: "منخب مصر لم يكن لديه عمق في وسط الملعب، بالاضافة لأخطاء الدفاع، فيتوريا كان فاقدا للتركيز في المباراة وكان يركز مع الحكم الرابع فقط.. موزمبيق اخترقت وسط ودفاع مصر في الهدف الثاني تحديدا بشكل سهل للغاية، بأخطاء الدفاع والوسط".

وزاد: "بعد هدف موزمبيق الثاني، تخيلت انتفاضة منتخب مصر سريعًا، لكن فوجئت بغياب الروح والحماس بشكل غريب للغاية، هناك أخطاء في التشكيل ولاعبين غير جاهزين فنيا وبدنيا".

وأتم: "معظم اللاعبين كانوا في قمة مستواهم قبل الدخول في المعسكر، والآن نجد أن أكثر من 8 لاعبين بعيدين تماما عن المستوى المطلوب، وحتى التغييرات التي شاركت في اللقاء كانوا بعيدين تماما".