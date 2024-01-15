شبانة: المندوه هو أكثر من يعمل داخل الزمالك.. وحذرت من سيناريو استبعاده

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حكم القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه من مجلس إدارة نادي الزمالك كان متوقعًا، خصوصًا أنه حذر القائمة الموحدة في الانتخابات الأخيرة، ولكنهم أصروا على الدخول إلى النفق المظلم.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك من أصر على دخول الزمالك لأزمات قضائية وفتح الباب أمام الطعون في نتيجة الانتخابات، وحذرت قبل اجراء الانتخابات من مشاركة حسام المندوه، ولكن لم يستمع أحد للنصائح، وتعرضت لمثل هذا الموقف بالتحديد".

وأضاف: "حسام المندوه هو أكثر من يعمل داخل مجلس إدارة الزمالك، وكل من يتابع القلعة البيضاء يعرف ذلك جيدًا".

وواصل: "هناك كثير من الشخصيات تحب نادي الزمالك وتعمل وهي خارج موقع المسئولية، ولدي كواليس وتفاصيل لن أكشف عنها، وهناك بعض الأشخاص مثل ممدوح عباس وهاني العتال قدموا الكثير للنادي على مدار الفترة الماضية".

وأكمل: "مستشفى الناس تعاونت مع الزمالك لتقديم خدمة الكشف عن امراض القلب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ولا يجد المزايدة أو اطلاق المزيد من الشائعات حول ذلك، ولذلك نطالب الجماهير بضرورة الوعي جيدا مما يكتب وينشر عبر السوشيال ميديا، وهي مستشفي خيري تقدم خدمات للبسطاء وبشكل مجاني".